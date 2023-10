Stand: 17.10.2023 17:09 Uhr Entlaufene Galloways: Dreiwöchiges Sperrgebiet bei Göttingen

Um entlaufene Galloways einzufangen, hat der Landkreis Göttingen erneut ein Sperrgebiet eingerichtet. Es gilt von Mittwoch an bis einschließlich 8. November. In dieser Zeit darf ein gekennzeichneter Bereich zwischen den Dörfern Bremke und Ischenrode nicht betreten werden. Bei Verstößen drohe ein Bußgeld von 5.000 Euro, so der Landkreis. Einsatzkräfte, zuständige Jagdpächter und Landwirte, die Felder bewirtschaften, sind ausgenommen. Auch die Durchfahrt der Landstraße ist erlaubt, wenn man nicht anhält, hupt oder Lichtsignale gibt. Das Betretungsverbot gelte auch für den Halter der Galloway-Rinder, dessen Tiere frei herumlaufen, teilte der Landkreis mit. Seit Juni streunen die Galloways umher. Diverse Versuche des Landkreises, die Tiere einzufangen, wurden immer wieder gestört.

