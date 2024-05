Nach Überfall in Lachendorf: Spezialkräfte nehmen Verdächtige fest Stand: 31.05.2024 20:38 Uhr Nach einem Raubüberfall auf einen 80-Jährigen in Lachendorf (Landkreis Celle) hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Spezialkräfte des Landeskriminalamts (LKA) fassten die mutmaßlichen Räuber in Peine.

Nach Angaben der Polizei in Celle sind die Beschuldigten im Alter von 18 bis 34 Jahren. Das Amtsgericht Celle hatte Durchsuchungsbeschlüsse für vier Objekte im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig erlassen. Fahnder stellten bei den Razzien "umfangreiches Beweismaterial" sicher, hieß es in einer Polizeimeldung. Es werde geprüft, ob die Männer möglicherweise für weitere schwere Straftaten in Niedersachsen als Verdächtige infrage kommen.

Lachendorf: 80-Jähriger an der Haustür überrascht

Am 17. April soll das Trio den Senior in Lachendorf überfallen haben. Zwei maskierte Männer sollen den 80-Jährigen an dessen Haustür überrascht und in das Haus gedrängt haben. Auf der Suche nach Diebesgut verwüsteten die Täter das Wohnhaus und eine angrenzende Gaststätte. Danach flüchteten die Täter zu Fuß. Über die Beute ist nichts bekannt.

