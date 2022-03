Stand: 28.03.2022 16:52 Uhr Einjähriges Mädchen stirbt nach Unfall

Im Langelsheimer Stadtteil Wallmoden (Landkreis Goslar) ist am Montag ein Kleinkind infolge eines Unfalls gestorben. Anwohnende riefen die Polizei und informierten die Beamten über das Unfallgeschehen. Demnach wurde das Kind vermutlich von einem Fahrzeug angefahren. Die nachfolgenden Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Angehörige das noch nicht ganz zwei Jahre alte Mädchen in ein Krankenhaus nach Salzgitter-Bad brachten, wo es kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern laut Polizei noch an. Genauere Angaben können die Ermittler derzeit noch nicht machen, sie sollen am Dienstag folgen.

