Stand: 30.01.2025 13:49 Uhr Einbrecher stirbt an Herzinfarkt, Mittäter flüchtet

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Mann, der bei einem Einbruchsversuch im vergangenen Jahr einen verletzten Komplizen am Tatort zurückgelassen haben und geflüchtet sein soll. Wie die Beamten mitteilen, versuchten im September zwei Männer in der Weststadt von Braunschweig in ein Wohnhaus einzubrechen. Dabei soll einer der beiden Männer, ein 55-Jähriger, am Tatort kollabiert sein. Der Komplize flüchtete daraufhin, nannte der Ehefrau des zusammengebrochenen Mannes nach Polizeiangaben aber noch dessen Standort. Ein von der Frau daraufhin verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Er starb laut Polizei an einem Herzinfarkt. Der Flüchtige, der sich laut Polizei selbst "Mamuka" nennt, was im Ukrainischen "Mama" bedeutet, könne möglicherweise eine ukrainische Staatsangehörigkeit haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Telefonnummer (0531) 476-2516 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min