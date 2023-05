Stand: 11.05.2023 06:27 Uhr ESC-Fieber in Osterode: Public Viewing in Heimat von Niklas Kahl

Wenn am Samstagabend die Metal-Band "Lord of The Lost" als deutscher Beitrag beim Eurovision Song Contest (ESC) im britischen Liverpool auf die Bühne geht, wird das besonders im Harz mit Spannung verfolgt. Schlagzeuger Niklas Kahl kommt nämlich aus Osterode und lebt auch dort, wenn er nicht gerade mit seiner Band unterwegs ist. Seine Familie und die Kulturschmiede Osterode haben deshalb ein Public Viewing in der Aula der Wartbergschule organisiert. Sie wollen den Abend feiern, an dem ein Osteroder bei der weltweit größten Musikveranstaltung auftritt. Um 20 Uhr geht es mit dem Rahmenprogramm und einer Videobotschaft von Niklas Kahl aus Liverpool los. Von 21 Uhr wird der ESC übertragen. Der Eintritt ist kostenlos, um eine Spende für die Kreismusikschule wird gebeten. Denn dort hat Niklas Kahl das Schlagzeugspielen gelernt.

VIDEO: "Lord of the Lost": Niklas Kahl - Schlagzeuger aus Osterode (12.04.2023) (4 Min)

