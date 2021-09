Stand: 21.09.2021 08:22 Uhr Doppelte Sendung: Briefwahl-Panne in Braunschweig

In Braunschweig haben rund 350 Wählerinnen und Wähler die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters doppelt zugeschickt bekommen. Die Unterlagen seien versehentlich zwei Mal verschickt worden, teilte die Stadt mit. Da jeder und jede nur einmal wählen dürfe, solle man die zweiten Unterlagen wegwerfen, hieß es. In den vergangenen Wochen hatte es bereits fehlerhafte Unterlagen in Gifhorn und Göttingen gegeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.09.2021 | 07:30 Uhr