Diesel-Skandal: VW will vor obersten US-Gerichtshof ziehen Stand: 01.09.2021 17:47 Uhr Volkswagen bringt bei der Aufarbeitung des Dieselskandals einen weiteren Fall vor den Obersten Gerichtshof der USA, den Supreme Court.

Der Wolfsburger Automobilkonzern bat die Richter am Dienstag, das Urteil eines Gerichts im US-Bundesstaat Ohio aufzuheben, weil dadurch die Türen für aus VW-Sicht schon abgegoltene Ansprüche wieder geöffnet werden könnten. Das oberste Gericht von Ohio hatte entschieden, dass die Anwendung des Bundesrechts zur Luftreinhaltung (Clean Air Act) nicht verhindere, dass der Bundesstaat aufgrund eigener Gesetze Ansprüche gegen VW verfolge. Der Konzern fürchtet einen Flickenteppich an rechtlichen Vorgaben, wenn Bundesstaaten und Kommunen von Bundesgesetzen abweichende Umweltstandards erließen. Dies könnte die Regulierung von Auto-Emissionen durch die US-Umweltbehörde EPA beeinträchtigen.

Supreme Court im Januar erstmals angerufen

Bereits im Januar hatte VW den Supreme Court ersucht, die Entscheidung eines Berufungsgerichts zu überprüfen, durch die zwei Bezirke in den Bundesstaaten Florida und Utah im Zusammenhang mit der Manipulation von Dieselabgasen Forderungen in Milliardenhöhe stellen können. Volkswagen hatte dieser Argumentation in beiden Fällen widersprochen.

