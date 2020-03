Stand: 28.03.2020 16:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona in Wolfsburger Pflegeheim: Zwölf Tote

Das Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg: Etwa 165 vorwiegend Demenzkranke leben dort - 72 von ihnen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Mittlerweile sind zwölf Menschen gestorben. Die Stadt Wolfsburg hat erwogen, das Heim zu evakuieren, doch am Sonnabend haben sich Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD), die Heimleitung sowie der Träger des Heims dagegen entschieden. Die Bewohner wüssten in einem anderen Haus überhaupt nicht mehr Bescheid, so der Heimleiter. Ihr Gesundheitszustand würde sich verschlechtern.

Keine Verabschiedung durch Angehörige

Zuvor war ein Hotel in Augenschein genommen worden, das als Alternativstandort im Gespräch war, um infizierte und gesunde Bewohner voneinander zu trennen. Diese Trennung soll nun den Angaben zufolge im Heim erfolgen. "Wir gehen davon aus, dass damit eine weitaus geringere Verbreitung einhergeht", sagte der Heimleiter. Besonders tragisch für die Angehörigen: Sie konnten sich nicht von den Verstorbenen verabschieden, da ein Betretungsverbot für das Heim besteht. Einige der Verstorbenen hätten keinerlei Symptome aufgewiesen, sagte der Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Wolfsburg, Friedrich Habermann.

Mohrs: "Viel größer als befürchtet"

Wolfsburg Gesundheitsdezernentin Monika Müller sagte auf eine Frage zu den Ursachen des massiven Ausbruchs, dass alle Mitarbeiter die notwendigen Hygienestandards einhielten und stets mit Schutzkitteln und Masken arbeiten würden. Wie es dennoch zu der hohen Ansteckungsquote kommen konnte, ist demnach noch unklar. Die zwölf Bewohner waren innerhalb von nur wenigen Tagen gestorben. Der erste Patient war am Montag verstorben. Oberbürgermeister Mohrs sagte, die Zahl der positiv getesteten Bewohner sei "viel größer gewesen als befürchtet". Die bislang gesunden Bewohner sollen nun alle drei Tage erneut auf das Coronavirus getestet werden.

Weil spricht sein Beileid aus

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte: "Unsere Gedanken sind bei den Verstorbenen und ihren Angehörigen. Mein besonderer Dank gilt all denen, die in dem Heim versuchen, trotz eigener Gefährdung weitere Ansteckungen und weitere Todesopfer zu verhindern." Er bat erneut alle Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen, direkte Kontakte zu vermeiden und über Telefon, Mail oder Post miteinander in Verbindung zu bleiben. "Ganz besonders gilt das gegenüber Ihren älteren Angehörigen", so Weil weiter.

Reimann: "Schreckliche Nachrichten"

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) sprach von "schrecklichen Nachrichten". Diese Tragödie zeige die zerstörerische Kraft, die das Virus entfalten könne. Sie führe deutlich vor Augen, dass insbesondere Seniorinnen und Senioren geschützt werden müssten: "Auch vor dem Hintergrund der furchtbaren Ereignisse in Wolfsburg warne ich davor, vorschnell Debatten über eine Aufhebung der Kontaktverbote zu führen und falsche Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Krise zu wecken", sagte die Ministerin hinzu.

122 Corona-Infizierte in Wolfsburg

In Wolfsburg sind bislang 122 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. In ganz Niedersachsen lag die Zahl nachgewiesener Infektionen am Sonnabend bei 3.483 Fällen, bislang sind 21 Menschen gestorben. Bei 311 Personen meldet das Landesgesundheitsamt eine Genesung.

