Corona in Studentenwohnheim: Fünf weitere Infizierte

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Studentenwohnheim in Clausthal-Zellerfeld sind fünf weitere Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Das teilte der Landkreis Goslar am Sonnabend mit. Die Zahl der bei diesem Ausbruchsgeschehen infizierten Personen stieg damit auf zehn. Nach Angaben eines Kreissprechers handelt es sich um sieben Bewohner des bereits unter Quarantäne stehenden Studentenwohnheims sowie drei weitere Kontaktpersonen, die außerhalb leben.

Landrat: Ausbruch scheint lokal eingegrenzt

Man könne erst einmal durchatmen, erklärte Landrat Thomas Brych, der Ausbruch scheine vorerst lokal eingegrenzt zu sein. Die zehn Fälle ließen sich vollumfänglich dem Ausbruch im Studentenwohnheim zurechnen. Weitere Kontaktpersonen sollen nun ermittelt werden. Die bislang mehr als 80 getesteten Personen sollen in der nächsten Woche erneut untersucht werden.

63 Menschen am Freitag getestet

Am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass sich fünf Studenten, die in Einzel-Appartements auf der gleichen Etage wohnen, mit Covid-19 infiziert haben. Ein Hausarzt hatte eine Infektion gemeldet, daraufhin waren 14 Personen getestet worden. Am Freitag wurden weitere 63 Menschen getestet. Erste Angaben, dass es sich um 85 Personen hielt, hat der Landkreis korrigiert. Die Abstriche wurden in einem mobilen Testzentrum genommen und im Landesgesundheitsamt in Hannover analysiert.

Versorgung soll gewährleistet sein

Die unter Quarantäne stehenden Studenten und Besucher des Wohnheims haben offenbar unmittelbar nach Bekanntwerden Unterstützung bekommen. Das Studentenwerk habe die Menschen am Freitag mit Wasser, Reinigungs- und Desinfektionsmittel versorgt, sagte Sprecherin Carolin Render. Die weitere Versorgung in der Quarantänezeit soll neben Bekannten eine studentische Organisation sicherstellen.

