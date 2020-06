Stand: 29.06.2020 17:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona in Friedland: Kranke treffen auf Gesunde

Im Grenzdurchgangslager Friedland (Landkreis Göttingen) können die 41 mit dem Coronavirus infizierten Bewohner und die gesunden Spätaussiedler nicht getrennt voneinander untergebracht werden. Das hat die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen bestätigt. Grund dafür seien mangelnde Kapazitäten. Das Grenzdurchgangslager Friedland sei nach der Ankunft von weiteren 39 Menschen am Sonntag voll ausgelastet, hieß es. Neuankömmlinge müssten sich Gemeinschaftsbad und Küche teilen, sagte eine Bewohnerin dem NDR.

Friedland: Zahl der Corona-Infizierten gestiegen







Nächster Reihentest am Dienstag

Alle Neuzugänge sollen auf das Coronavirus getestet werden. Der nächste Reihentest sei am Dienstag geplant, sagte die Sprecherin. Die Ergebnisse sollen gesammelt vorgelegt werden, kündigte sie an. Vor Donnerstag werde aber nicht mit Resultaten gerechnet. Nach Angaben der Behörde sind die Bewohner kooperativ und halten sich durchweg an die Quarantäne. Auch sieben Mitarbeiter sind infiziert. In Absprache mit dem Gesundheitsamt dürfen Negativ-Getestete nicht aus der Quarantäne entlassen werden.

Behörde fordert Unterstützung vom Bund

Die Landesaufnahmebehörde hofft auf Unterstützung durch den Bund. "Wünschenswert wäre von unserer Seite, dass die Personen bei ihrer Ankunft in Deutschland vor Ort an den Flughäfen in Quarantäne genommen oder auch auf das Coronavirus getestet werden können", sagte Sprecherin Hannah Hintze NDR 1 Niedersachsen. Das wäre wichtig, damit sie sich nicht auf die Reise quer durch Deutschland begeben und dann vielleicht schon krank in Friedland ankommen.

Einigkeit mit dem Innenministerium

Das niedersächsische Innenministerium in Hannover teilt diese Einschätzung. Bestmöglicher Schutz aller müsse so früh wie möglich einsetzen, nicht erst mit der Ankunft in Friedland, sagte eine Sprecherin. Man sei dazu im direkten Dialog mit dem Bundesinnenministerium. "Wir erwarten, dass von Bundesseite schnellstmöglich notwendige Maßnahmen ergriffen werden, um mögliche Infektionen bereits an den Ankunftsflughäfen festzustellen und eine Weiterverbreitung auszuschließen", betonte sie.

Neu angekommene Familie als erstes positiv getestet

Zuerst war das Coronavirus in der vergangenen Woche bei einer neu angekommenen Familie nachgewiesen worden. Daraufhin wurden alle Bewohner und Mitarbeiter getestet. Zunächst gab es 22 Fälle. Am Wochenende hat sich diese Zahl dann mehr als verdoppelt. 2011 wurde Friedland eine der Erstaufnahmestellen des Landes Niedersachsen für Asylsuchende.

