Clausthal-Zellerfeld: Corona in Studentenwohnheim

In einem Studentenwohnheim in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) sind fünf Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gesamte Haus mit 55 Einzelappartements wurde unter Quarantäne gestellt, teilte der Landkreis mit. Wie viele Studierende sich derzeit in dem Wohnheim aufhalten, ist noch nicht endgültig geklärt. Bislang sind 15 Menschen auf das Virus getestet worden. Die übrigen Bewohner sowie alle Kontaktpersonen außerhalb des Wohnheims sollen am Freitag untersucht werden.

