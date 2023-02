Stand: 08.02.2023 14:57 Uhr Braunschweig richtet Online-Kondolenzbuch für Sally Perel ein

Für den verstorbenen Holocaust-Überlebenden Salomon "Sally" Perel hat die Stadt Braunschweig ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet. Unter www.braunschweig.de/kondolenzbuch können Menschen ihre Erinnerungen an den Braunschweiger Ehrenbürger teilen. Das Buch ist bis Ende Februar freigeschaltet, teilte die Stadt mit. Zudem liegt im Rathaus der Stadt ein gebundenes Kondolenzbuch aus. Perel wurde in Peine geboren und überlebte den Holocaust unter falscher Identität. Als Hitlerjunge arbeitete er unter anderem im Volkswagenwerk in Braunschweig.

Schlagwörter zu diesem Artikel Zweiter Weltkrieg