Bombenverdacht in Göttingen: Alles Wichtige zur Evakuierung Stand: 24.03.2023 22:44 Uhr Wegen einer möglichen Bombenentschärfung müssen rund 8.500 Menschen in Göttingen am Samstag ihre Häuser verlassen. Ab 6 Uhr darf niemand mehr im Sperrgebiet sein. Es wird eine Notunterkunft eingerichtet.

Die Göttinger Verkehrsbetriebe werden laut Verkehrsverbund Südniedersachsen am Morgen der Evakuierung mit zwei Buslinien einen Shuttle-Verkehr zur Notunterkunft in der Böttingerstraße anbieten. Die Busse sollen von circa 5 Uhr bis gegen 6 Uhr fahren. Danach darf kein Bus mehr ins gesperrte Gebiet. Die Stadtbusse werden den Angaben zufolge großflächig umgeleitet, Regionalbusse von und nach Göttingen fahren mit Einschränkungen. Fahrgäste sollten sich vor ihrer Fahrt informieren.

Blindgänger vermutet: Hotline und E-Mail-Adresse für Fragen

Die Stadt Göttingen hat im Internet eine Liste der Adressen veröffentlicht, die im Evakuierungsbereich liegen. Außerdem wurde eine telefonische Hotline eingerichtet, über die Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen sowie Personen und Haustiere für das Evakuierungszentrum im Felix-Klein-Gymnasium anmelden können. Die Nummer (0551) 400 50 50 ist laut Stadt zu folgenden Zeiten erreichbar:



Freitag (24. März) von 8 Uhr bis 20 Uhr

Samstag (25. März) von 4 Uhr bis eine Stunde nach Entwarnung

Alternativ können sich Anwohnende unter der E-Mail-Adresse bombenverdacht@goettingen.de an die Stadt wenden. Das Social Media-Team der Polizeiinspektion Göttingen begleitet den Einsatz auf folgenden Accounts:

Instagram: www.instagram.com/polizei.goettingen.ww/

Facebook: www.facebook.com/polizeidirektion.goettingen

Twitter: twitter.com/Polizei_GOE

Bomben in Göttingen: Zum Nachmittag sollte es geschafft sein

Die Stadt will die Menschen über einen Liveblog über den aktuellen Stand der Vorbereitungen und des Einsatzes auf dem Laufenden halten. Der Abschluss der Kampfmittelbeseitigung und die Aufhebung der Sperrzone werden demnach sowohl im Liveblog als auch in der App "Katwarn" bekannt gegeben. Der Kampfmittelräumdienst geht nach Informationen des NDR in Niedersachsen davon aus, dass die drei Bombenverdachtspunkte bis zum Nachmittag entweder entschärft oder gesprengt sind.

1.800 Einsatzkräfte sichern Evakuierung und Entschärfung

Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, ist ein Sperrgebiet mit einem Kilometer Radius um die Fundstellen eingerichtet worden. Das Sperrgebiet umfasst nicht nur Wohnhäuser, sondern auch alle Straßen, Wege und Plätze. "Zutritt zur Sperrzone haben während der Maßnahme nur die an der Evakuierung beteiligten Personen, sowie die Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes", teilte die Stadt mit. Insgesamt werden nach Informationen der Polizei etwa 1.800 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, THW, Rettungsdiensten und weiteren Hilfsorganisationen in Göttingen im Großeinsatz sein. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst weist die Betroffenen darauf hin, das Licht auszuschalten, wenn sie ihre Wohnung verlassen. Denn dort, wo Licht in den Häusern brennt, müssten die Einsatzkräfte davon ausgehen, dass noch jemand zu Hause ist und dies kontrollieren. Die Arbeit des Kampfmittelbeseitigungsdienstes verzögere sich dadurch - und auch die Menschen könnten erst später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Hohes Bußgeld droht

Bis zu 5.000 Euro könne es kosten, wenn sich nach 6 Uhr noch jemand im Sperrgebiet aufhält, teilte die Stadt Göttingen in einer Allgemeinverfügungmit. Das betroffene Gebiet liegt zwischen der Sparkassen-Arena und der Leine: "Dort weisen Messergebnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mehrere Bombenblindgänger hin", informierte die Stadt. Am Samstag sollen die drei verdächtigen Objekte überprüft werden - handelt es sich um Bomben, werden diese - wenn möglich - entschärft oder andernfalls gesprengt.

Videos 1 Min 3.000 Euro Bußgeld für Evakuierungs-Verweigerer Fünf Einwohner von Göttingen hatten sich gegen die Evakuierung wegen eines Bombenfunds gewehrt. (10.08.2022) 1 Min

Wände aus Containern bilden Schutzwall

Der Einsatz am Samstag wurde aufwendig vorbereitet - schließlich sind am Ende drei Sprengungen nicht ausgeschlossen. So bilden unter anderem rund 100 Seecontainer - jeweils mehrere übereinander - an der S-Arena eine Schutzwand. In den Containern sind mit Wasser gefüllte Säcke. Sollten diese Säcke reißen, sollen 2.000 Sandsäcke verhindern, dass sich das Wasser in die Arena ergießt. Zwei Stellen, an denen Bomben vermutet werden, sollen sogar durch Container in der Höhe überdacht werden. Damit können die Fachleute vom Kampfmittelbeseitigungsdienst nach einer kontrollierten Sprengung den Splitterflug noch besser eindämmen. In Göttingen hat man Erfahrung mit Blindgängern und Container-Wänden: Ende Juli 2022 waren fünf Verdachtsstellen in der Weststadt freigelegt und überprüft worden - an allen Stellen lagen Blindgänger. 10.000 Anwohnerinnen und Anwohner hatten zuvor ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Bomben wurden damals kontrolliert gesprengt.

Zugausfälle und -umleitungen im Nah- und Fernverkehr

Auch der Göttinger Bahnhof liegt im Sperrgebiet. Das bedeutet, dass am Samstag während der Entschärfung der Zugverkehr eingestellt wird. Reisende sollten sich auf den Seiten der Deutschen Bahn informieren, ob und wie ihr Zug verkehrt.

Der Schienenersatzverkehr für alle Regional- und Fernzüge hält während der Evakuierung am Albaniplatz.

Die Regionalzüge beginnen/enden in Northeim sowie in Eichenberg, ab dort Schienenersatzverkehr.

Schienenersatzverkehr für RE1 bis/ab Leinefelde. Dort Anschluss an Ersatzbusse von und nach Erfurt.

Zunächst vier Bomben im Boden vermutet

Zuerst war die Stadt davon ausgegangen, dass sich an der Stelle vier Blindgänger im Boden befinden könnten. Im Februar gab sie dann für eine Stelle Entwarnung: Bei den Gegenständen im Boden handelt es sich in diesem Fall demnach um Splitter einer Bombe, die bereits während des Zweiten Weltkriegs detoniert war.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 24.03.2023 | 18:00 Uhr