Stand: 31.01.2023 17:47 Uhr Bewaffneter Überfall auf Supermarkt in Ilsede

Ein bewaffneter Mann hat einen Supermarkt im Landkreis Peine überfallen. Der maskierte Täter betrat den Rewe-Markt in Ilsede nach Polizeiangaben am Montagabend kurz vor Ladenschluss. Mit vorgehaltener Waffe forderte er von einer 67 Jahre alten Kassiererin Bargeld. Anschließend verließ der Täter den Markt. Der Mann wird im Polizeibericht als 1,90 Meter groß und zirka 25 Jahre alt beschreiben. Er hatte demnach dunkelblonde Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Außerdem trug er eine weiße FFP2-Maske und hatte eine weiße Rossmann-Tüte bei sich. Die Polizei Peine sucht Zeugen. Ende Dezember wurden im Landkreis Peine bereits mehrere Supermärkte überfallen, darunter der Rewe- Markt in Edemissen und das E-Center in Ölsburg.

