"Bark Date" in Braunschweig: Hunde aus dem Tierheim kennenlernen Stand: 23.05.2024 14:23 Uhr In ungezwungener Atmosphäre auf einer Wiese sollen in Braunschweig bei "Bark Dates" Hunde aus dem Tierschutz ein neues Zuhause finden. Bei manch einem kommt es nach dem tierischen Speed-Date vielleicht zur Adoption.

"Bark Dates" sind Veranstaltungen, bei denen sich Hunde aus Tierheimen und potenzielle neue Herrchen oder Frauchen kennenlernen sollen. Auf Hundewiesen stellen Tierschutzvereine ihre Hunde vor, die an einem roten Halstuch mit der Aufschrift "Adopt me" ("Adoptier' mich") zu erkennen sind. "Wir bringen Menschen und Tiere zusammen und reduzieren Vorurteile und Hemmschwellen", heißt es von den Veranstaltenden. Die Veranstaltung in Braunschweig findet am 25. Mai auf der Hundewiese am Nußberg statt.

"Bark Date" Braunschweig: Hunde aus dem Tierheim vermitteln

Auf der Wiese können die Besuchenden von Hund zu Hund gehen, jedes Tier kurz kennenlernen, Fragen über den Hund stellen und herausfinden, ob er zu ihnen passt. Wie bei einem tierfreundlichen Speed-Date. "Das Wohlbefinden der Tiere steht für uns an oberster Stelle", heißt es von den Organisatoren. Deswegen passten die jeweiligen Pflegestellen und Tierschutzvereine auf ihre Hunde auf und jeder Besucher müsse sich an "How to Bark Date"-Regeln halten.

Tierheim-Hunde: Vorurteile und Hemmschwellen abbauen

"Bark Dates" gibt es seit Ende 2023. Viele Hunde aus dem Tierschutz würden in der Masse aus Online-Inseraten untergehen, sagt Gründerin Lisa Williamson. Damit die Tiere nicht übersehen werden und auch die Chance auf ein neues Zuhause haben, entstand die Idee der "Bark Dates". Die Hunde sollen in unverbindlichen und ungezwungenen Situationen kennengelernt werden, bevor sich jemand für eine Adoption entscheidet. Außerdem könnten so auch Vorurteile gegen Tierschutz-Hunde abgebaut werden, so die Veranstaltenden.

Nach dem Kennenlernen der Tiere geht Adoptionsprozess los

Wer einen der Hunde adoptieren möchte, kann sich im Nachhinein an den jeweiligen Tierschutzverein wenden. Dann beginnen die Adoptionsprozesse mit weiteren Kennenlern-Terminen. Das "Bark Date" ist für Interessierte und Tierliebhabende kostenlos. Nur Tierschutzvereine und Pflegestellen müssen sich im Vorfeld online anmelden.

