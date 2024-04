Stand: 10.04.2024 19:18 Uhr Unbekannte klauen 20 Jahre altes Auto - samt Welpen "Steffi"

Unbekannte haben am Dienstag ein 20 Jahre altes Auto von einem Parkplatz vor einem Discounter in Wolfsburg entwendet. In dem Fahrzeug befand sich auch der zehn Wochen alte Welpe "Steffi". Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist die 62-jährige Besitzerin nur kurz zum Einkaufen in das Geschäft gegangen, als die Diebe zuschlugen. Die kleine Hündin setzten sie aber offenbar wieder aus: "Steffi" wurde kurze Zeit später wenige Straßen weiter von Mitarbeitern der Stadt gefunden. Die Hündin ist laut Polizei in ein Tierheim gebracht worden. Dort wurde über die sozialen Medien auf den Fund aufmerksam gemacht. Eine Polizeibeamtin, die von dem Diebstahl wusste, brachte die Besitzerin und das Tier wieder zusammen. Kurze Zeit später habe die 62-Jährige ihren Welpen "überglücklich in die Arme schließen" können, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die gesehen haben, wie aus einem älteren Polo heraus der Welpe ausgesetzt wurde. Hinweise auf den gestohlenen Pkw und den Hund werden unter der Rufnummer (05361) 46 46-0 entgegengenommen.

