Stand: 01.02.2024 10:00 Uhr Tierheim Peine meldet Rekord bei Aufnahmen von Tieren

Das Tierheim Peine hat für vergangenes Jahr einen neuen Rekord bei der Aufnahme von Tieren gemeldet. Insgesamt wurden mehr als 770 Katzen, 300 Hunde und etwa die gleiche Zahl Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen in Obhut genommen. Das seien so viele Tiere wie noch nie in den letzten zehn Jahren, sagte Tierheimleiterin Heike Brakemeier. Immerhin sei die Vermittlungsquote gut: Von den Katzen hätten bis auf 50 Tiere schon ein neues Zuhause gefunden. Alle 20 Hundeboxen seien aber aktuell besetzt. Auffällig sei, dass im vergangenen Jahr vermehrt Tiere ausgesetzt worden seien. Hauptgrund dafür könnten die deutlich gestiegenen Tierarztkosten nach einer Gebührenanpassung sein, so Brakemeier. Täglich erreichten sie mindestens drei Anrufe von Tierhaltern aus dem gesamten Bundesgebiet, die ihre Tiere abgeben wollen.

