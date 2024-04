Stand: 23.04.2024 14:47 Uhr Casting bei "Rote Rosen": Hündin "Hermine Granger" ausgewählt

In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" spielt in der 23. Staffel ein Golden Doodle als Gefährtin für Serienhündin "Betty" mit. "Hermine Granger" hat sich beim Casting in Lüneburg gegen mehr als 20 andere Hunde durchgesetzt, wie "Rote Rosen" am Dienstag NDR Niedersachsen mitteilte. Insgesamt gab es laut Team-Assistentin Andrea Kasper etwa 450 Bewerbungen für die Rolle.

VIDEO: Telenovela Rote Rosen sucht den "schlauesten Hund der Welt“ (3 Min)

