Stand: 09.03.2023 20:01 Uhr Bad Harzburg: Noch kein Erfolg bei Suche nach Alla S.

Die Suche nach Alla S. aus Bad Harzburg (Landkreis Goslar) ist laut Polizei bislang erfolglos verlaufen. Die 48-Jährige gilt seit Dienstag als vermisst. Rund 50 Helferinnen und Helfer seien bei einer Suchaktion am Mittwoch beteiligt gewesen, teilten die Beamten mit. Demnach waren auch Hunde im Einsatz. Es habe sich eine Spur ergeben, die Suche werde fortgesetzt. S. hatte ihre Wohnung Polizeiangaben zufolge ohne Geld, Handy und dringend benötigter Medikamente verlassen. Es bestünde die Gefahr, dass sich Alla S. in einer lebensbedrohlichen Situation befinde, so die Beamten am Mittwoch. Wer Hinweise zu der gesuchten Frau hat, soll sich bei der Polizei Goslar unter Telefon (05321) 33 90, der Polizei Bad Harzburg unter Telefon (05322) 911 110 oder jede anderen Polizeidienststelle melden. Alla S. ist rund 1,64 Meter groß, wiegt etwa 45 Kilogramm, hat blaue Augen und mittellange, kolorierte blonde Haare (bei rötlichem Grunton). Sie trägt eine große Brille und hatte zuletzt einen schwarzen Jogging-Anzug mit roten Seitenstreifen, einen dunkelblauen Mantel und schwarze Winterschuhe an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.03.2023 | 06:30 Uhr