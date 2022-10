Stand: 12.10.2022 18:36 Uhr B83 bei Bodenwerder wird erneut gesperrt

Die Bundesstraße 83 zwischen Bodenwerder und Pegestorf im Landkreis Holzminden wird ab kommendem Dienstag gesperrt, weil am Hang neben der Straße Bäume gefällt werden. Nur Schulbussen wird es nach den Herbstferien ermöglicht, durch die Baustelle zu fahren. Wie die niedersächsische Straßenbaubehörde mitteilte, werden am Hopfenberg Schwarzkiefern auf einer Fläche von etwa vier Hektar gefällt. Dort solle ein offenes Felsbiotop entstehen, hieß es. Die Bundesstraße 83 war erst vor sechs Wochen nach vier Jahren Bauzeit wieder eröffnet worden. In dieser Zeit war im Bereich Steinmühle ein bröckelnder Steilhang aufwendig gesichert worden.

Weitere Informationen Nach vier Jahren Sperrung: Bundesstraße 83 ist wieder frei Weil Felsabstürze drohten, war ein Stück der B83 im Landkreis Holzminden gesperrt. Anwohnende mussten Umwege fahren. (28.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.10.2022 | 15:00 Uhr