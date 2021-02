Stand: 11.02.2021 10:30 Uhr Autonomes Fahren: VW will mit Microsoft zügiger vorankommen

Für seine Digitalstrategie beim vernetzten und automatisierten Fahren geht Volkswagen schon seit einer Weile Kooperationen mit Software-Firmen ein. Jetzt erweitert der Autobauer seine bereits seit 2018 bestehende Zusammenarbeit mit Microsoft. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut eigenen Angaben will VW cloudbasierte - also über das Internet abrufbare - Speicher des US-Software-Riesen nutzen. Eine gemeinsame Plattform soll eingerichtet werden, um Fahrerassistenzsysteme und automatisierte Fahrfunktionen "effizienter" zu entwickeln. VW will so digitale Lösungen künftig schneller bereitstellen können.

