Stand: 01.10.2021 15:22 Uhr Ausstellung und Parade: E-Autotreffen in Wolfsburg

In der Autostadt in Wolfsburg findet am Sonntag ein erstes E-Mobilitätstreffen aller Marken statt. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich über das Thema auszutauschen und Fahrzeuge anzuschauen. "E-Mobilität ist unsere Zukunft und wir wollen darüber sprechen", sagt Armin Maus, Vorsitzender der Autostadt-Geschäftsführung. Darüber hinaus wird es eine Parade der Elektroautos geben, an denen einige Gäste auch teilnehmen können. Ebenso können 50 E-Autos Teil der Ausstellung unter freiem Himmel werden.

