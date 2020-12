Aufatmen an der Weser: K+S zieht Pipeline-Pläne zurück

Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S hat sich mit der hessischen Gemeinde Herleshausen im Streit um die Versenkung salzhaltiger Abwässer im Boden geeinigt. Zudem sei mit weiteren Mitgliedern einer Klägergemeinschaft eine Einigung in Vorbereitung, teilte K+S am Donnerstag mit. Das Unternehmen sicherte Herleshausen im Zuge des Vergleichs die Beendigung der Versenkung von Salzabwässern bis Ende 2021 und den Verzicht auf den Bau einer Oberweser-Pipeline zu. Letztere Entscheidung sollte in Niedersachsen gut ankommen. Die Stadt Hann. Münden (Landkreis Göttingen) und die Fischerei-Genossenschaft Münden hatten entsprechende Pläne des Düngemittelherstellers beim Regierungspräsidium in Kassel scharf kritisiert. Die Werra fließt in Hann. Münden mit der Fulda zusammen und wird dort zur Weser.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min