Alstom-Werk Salzgitter: Unternehmen verhandelt über Zukunft

Beim Bahntechnikhersteller Alstom haben am Freitag Unternehmensführung und Betriebsrat unter anderem über die Zukunft des Werks in Salzgitter verhandelt. Der Betriebsrat möchte das Werk möglichst breit aufstellen: Er pocht darauf, dass sowohl Züge aus Stahl fürs Ausland als auch Züge aus Aluminium für den deutschen Markt hergestellt werden. Ansonsten sei das Werk nicht ausgelastet und dann drohe der Verlust von Arbeitsplätzen.

Milliarden-Auftrag soll nach Polen verlagert werden

Die Unternehmensführung dagegen verspricht sich eine langfristig stabile Auslastung allein durch die Fokussierung auf Aluminium-Züge. Für Unruhe sorgt zudem, dass ein Milliarden-Auftrag von Salzgitter nach Breslau in Polen verlagert werden soll. Der Betriebsrat wirft dem Unternehmen deshalb Vertragsbruch vor, wie auch jüngst aus einem Brief an Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) hervorgeht. Über die Ergebnisse der Verhandlung wurde am Freitag nichts bekannt.

