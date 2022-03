Stand: 02.03.2022 08:41 Uhr 70 Strohballen in Moringen abgebrannt

In Moringen im Landkreis Northeim sind am Dienstagabend 70 Strohballen in Brand geraten. Nach einem Hinweis eines Zeugen sind die Freiwilligen Feuerwehren Moringen, Fredelsloh, Höckelheim und Northeim ausgerückt. Auch das THW Northeim war vor Ort. Die Einsatzkräfte ließen die Ballen kontrolliert abbrennen, der Schaden wird auf etwa 2.800 Euro geschätzt.

