62-Jähriger bewirft Frau und Jugendlichen mit Scheren Stand: 03.02.2023 15:54 Uhr In Göttingen ermittelt die Polizei gegen einen 62-jährigen Mann. Er soll eine Frau und einen Jugendlichen am Donnerstag mit Scheren beworfen haben.

Die unbekannte Frau und der Junge sollen am Nachmittag an einer Ampel im Bereich Bürgerstraße/Kurze-Geismar-Straße gestanden haben, als der 62-Jährige die beiden bewarf, aber knapp verfehlte. Ein Passant alarmierte die Polizei, die Beamten konnten den mutmaßlichen Scherenwerfer noch vor Ort antreffen und alle mitgeführten Werkzeuge sicherstellen. Die Polizei bittet die unbekannte Frau und den etwa 13 Jahre alten Jungen, der blondes Haar gehabt und mit einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein soll, sich unter Telefon (0551) 491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts auf versuchte gefährliche Körperverletzung dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.02.2023 | 15:00 Uhr