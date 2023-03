Stand: 23.03.2023 15:16 Uhr 36-Jährige attackiert Rettungssanitäter und Polizisten

In Einbeck (Landkreis Northeim) hat eine 36 Jahre alte Frau am Mittwoch Einsatzkräfte attackiert. Der Angriff richtete sich laut Polizei gegen Rettungssanitäter und Polizisten. Die psychisch auffällige Frau aus Nordrhein-Westfalen habe die Einsatzkräfte massiv beleidigt, teilte die Polizei Northeim mit. Eine Beamtin sei angespuckt und geschlagen worden. Sie habe Verletzungen am Hals erlitten. Die Angreiferin konnte schließlich überwältigt werden. Nach einer Blutprobe brachte die Polizei die Frau in eine psychiatrische Klinik. Gegen sie wird jetzt ermittelt. Die Polizei wirft der 36-Jährigen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen, gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vor. Die betroffenen Einsatzkräfte sind laut Polizei derzeit dienstunfähig.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.03.2023 | 06:30 Uhr