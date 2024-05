Stand: 10.05.2024 13:44 Uhr 24-Jähriger überlebt Sturz von Burg Plesse schwer verletzt

An Christi Himmelfahrt ist ein junger Mann bei einem Sturz von einer Mauer auf der Burg Plesse bei Bovenden (Landkreis Göttingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Göttingen mitteilte, stürzte der 24-Jährige am späten Nachmittag etwa 15 Meter in die Tiefe. Vermutlich war er zuvor auf der Mauer gestanden oder balanciert, so eine Sprecherin. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach Befragung von Zeugen aus. Der junge Mann wurde bei dem Sturz schwer am Rücken verletzt. Er wurde in eine Klinik geflogen. Laut der Sprecherin war der 24-Jährige mit einer kleinen Gruppe aus Freunden und Bekannten zu dem beliebten Wanderziel und Aussichtspunkt im Leinebergland aufgestiegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.05.2024 | 13:30 Uhr