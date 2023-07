Stand: 21.07.2023 16:09 Uhr Bovenden: Frau übersteht Sturz aus zehn Metern fast unverletzt

Eine 51 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend in Bovenden (Landkreis Göttingen) zehn Meter in die Tiefe gestürzt und dabei lediglich leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau auf einer Mauer der Burg Plesse in Bovenden gesessen und sei dann kopfüber in die Tiefe gestürzt. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus - vermutlich habe die Frau aufgrund langer Sonneneinstrahlung gesundheitliche Probleme gehabt. Bei dem Sturz auf den Waldboden habe sie keine schweren Verletzungen erlitten. Passanten hätten sich um die Frau gekümmert. Die Feuerwehr habe die 51-Jährige dann mittels eines Seilzugs gerettet. Im Krankenhaus sei sie ansprechbar gewesen und habe vermutlich nur Prellungen erlitten. Zunächst hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine Zeitung" über den Fall berichtet.

