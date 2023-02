Stand: 25.02.2023 15:35 Uhr 24-Jähriger erhält Fake-E-Mail vom "Bundeskriminalamt"

In Einbeck im Landkreis Northeim haben Betrüger versucht, einen 24-Jährigen mit einer Fake-E-Mail zu erpressen, die angeblich vom Bundeskriminalamt stammte. Der junge Mann bekam eine E-Mail mit der Aufforderung, mehr als 4.500 Euro zu überweisen, um so einem Haftbefehl zu entkommen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Das Schreiben erweckte den Anschein, dass der Absender das Bundeskriminalamt sei. Der 24-Jährige meldete sich daraufhin bei der Polizei. Diese leitete ein Strafverfahren ein.

