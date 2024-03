Zahl der Feldhasen nimmt in Niedersachsen stetig zu Stand: 25.03.2024 14:15 Uhr Die Population der Feldhasen in Niedersachsen entwickelt sich gut. Dies teilte die Landesjägerschaft am Montag mit. In den vergangenen sechs Jahren habe die Population im Mittel um mehr als 30 Prozent zugenommen.

Demnach leben pro Quadratkilometer im Schnitt 15 Feldhasen in Niedersachsen. Der Wert stamme aus der Wildtiererfassung aus dem Frühjahr 2023. In den "Hasenhochburgen" im Westen und Nordwesten Niedersachsens lebten mitunter mehr als 100 Feldhasen pro Quadratkilometer. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 19 Tieren pro Quadratkilometer. Auch die sogenannte Nettozuwachsrate bestätige den Trend. Diese beschreibt die Differenz zwischen den jährlichen Zählungen im Frühjahr und Herbst und zeige die Entwicklung der Population in einem Gebiet. Im Schnitt habe die Zuwachsrate bei neun Prozent gelegen.

Bundesweit Rekordzahlen bei Feldhasen

Feldhasen benötigen Hecken, Brachflächen, Saumstrukturen wie Wald- oder Feldränder mit nahrhaften Wildkräutern und Gräsern und ausreichend Rückzugsmöglichkeiten, um genug Nahrung und Schutz zu finden. Auch bundesweit sei im Frühjahr 2023 eine Rekordzahl an Feldhasen dokumentiert worden. Nach Angaben des Deutschen Jagdverbands liegt der bundesweite Durchschnitt bei 19 Hasen pro Quadratkilometer, drei Tiere mehr als ein Jahr zuvor.

