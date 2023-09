Wie geht es weiter mit dem Torf-Abbau in Niedersachsen?

Über viele Tausend Jahre sind in Mooren Pflanzenteile unter Wasser wegen fehlenden Sauerstoffs nicht vollständig zersetzt worden. Im Gegensatz etwa zu Sand ist Torf daher nicht mineralisch, sondern besteht aus alter Biomasse und enthält somit Kohlenstoff. Trocknet Torf aus, etwa durch den Abbau in den Mooren, setzt er diesen in Form des klimaschädlichen CO2 frei. Nach Einschätzung des BMEL könnte die Einstellung der Torfnutzung in Deutschland jährlich gut zwei Millionen Tonnen CO2 einsparen. Die Gesamtemissionen aus entwässerten Mooren in Deutschland liegt den Angaben zufolge bei etwa 54 Millionen Tonnen jährlich.