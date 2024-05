Nichts geht mehr: HSV verliert in Paderborn und bleibt Zweitligist Stand: 10.05.2024 20:24 Uhr Der HSV hat mit dem 0:1 (0:1) beim SC Paderborn am Freitag in der 2. Liga die letzte Chance auf den Bundesliga-Aufstieg verspielt. Durch die Niederlage ist Relegationsrang drei außer Reichweite. Das Team von Trainer Steffen Baumgart bot in Ostwestfalen eine über weite Strecken desolate Leistung.

von Tobias Knaack

Das Sinnbild eines in jeder Hinsicht enttäuschenden Auftritts gab es in der 69. Minute: Ransford Yebaoh Königsdörffer wurde schön freigespielt und ließ sich auf dem Weg zum möglichen 1:1 vom beim HSV ausgebildeten gebürtigen Lüneburger Calvin Brackelmann einfach abdrängen, wegblocken, niederkämpfen. Kein Abschluss, Chance vertan, Spiel verloren.

Während Brackelmann und seine Paderborner Teamkollegen, für die es nur noch um die bestmögliche Platzierung geht, sich für die Rettungsaktion abfeierten, als hätten sie einen Titel gewonnen, versteckte sich Königsdörffer in seinem eigenen Trikot. Hängende Hamburger Köpfe während der Partie, die Koen Kostons mit einem strammen Schuss bereits in der siebten Minute für den SCP entschied, hängende Köpfe nach der Partie. Nichts geht mehr.

Emotionsloser und körperloser Auftritt des HSV

Denn mit dieser emotionalen, körperlichen und fußballerischen Leistung nahe der Nulllinie haben die Hamburger ihre letzte Hoffnung auf Relegationsrang drei selbst beerdigt. Es geht in ein siebtes Jahr in der 2. Liga. Wie schon in der ersten Zweitliga-Saison des Clubs - 2018/2019 - zerschellten alle Aufstiegsträume erneut mit einer Niederlage in Paderborn: 1:4 damals, 0:1 am Freitag.

Der HSV ließ eine Woche nach der kämpferisch starken Leistung im Stadtderby gegen den FC St. Pauli (1:0) in Ostwestfalen zu keiner Phase erkennen, dass es um die letzte Chance ging, Düsseldorf zumindest nochmal unter Druck setzen zu wollen.

Der agilste Hamburger an diesem Abend in Paderborn? Coach Baumgart, der bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte rannte, gestikulierte, schrie. Sein Team aber wirkte über weite Strecken wie gelähmt: langsam in der Spielentwicklung, behäbig in der Ideenfindung, in Zweikämpfen nicht auf der Höhe, ohne jeden Esprit. In Summe: ohne ein erkennbares ultimatives Aufbäumen.

HSV früh in Rückstand

Die Dinge in Ostwestfalen nahmen aus HSV-Sicht schon früh ihren unheilvollen Lauf: Aaron Zehnter flankte in hohem Bogen von der linken Seite auf Kostons, der Miro Muheim zunächst anköpfte, den Abpraller aber humorlos aus spitzem Winkel unter die Latte drosch (7.).

Der SCP agierte so, wie die Baumgart-Elf es hätte tun müssen: Mit schnörkellosem Spiel tauchten die Ostwestfalen immer wieder vor dem Tor von Matheo Raab auf. Kostons (13.) und Raphael Obermaier (16.) und Sebastian Klaas (43.) aber verzogen aus aussichtsreichen Positionen.

Demgegenüber war ein Schuss von Außenstürmer Jean-Luc Dompé nach einer Einzelaktion aus halblinker Position das gefährlichste, was die Hamburger zu bieten hatten (36.).

Königsdörffer verpasst die große Chance

Baumgart wechselte dreimal, besser wurde das Spiel seines Teams aber nur in homöopathischen Dosen. Gefährlich blieben zunächst vor allem die Gastgeber: Der Ex-Hamburger Filip Bilbija setzte einen Schuss an den Pfosten (59.).

Auf der Gegenseite hatten die eingewechselten Bakery Jatta (79.) und Laszlo Benes (82., 90.+3) mit ihren Schüssen noch die besten Gelegenheiten - abgesehen von Königsdörffer in der 69. Minute, der an diesem Abend zum Sinnbild des abermaligen Nicht-Aufstiegs der Hamburger wurde.

33.Spieltag, 10.05.2024 18:30 Uhr SC Paderborn 1 Hamburger SV 0 Tore: 1 :0 Kostons (7.)

SC Paderborn: Boevink - Hoffmeier, Musliu, Brackelmann - Obermair, Klefisch, Klaas (81. D. Kinsombi), Zehnter (86. Heuer) - Bilbija (86. S. Conteh), Kostons (73. Grimaldi), Ansah (81. Leipertz)

Hamburger SV: Raab - Van der Brempt (58. Okugawa), Hadzikadunic (46. Ambrosius), Schonlau (46. Heyer), Muheim - Poreba - L. Reis, Suhonen (46. Benes) - Königsdörffer (72. Jatta), Glatzel, Dompé

Zuschauer: 15000 (ausverkauft)



