Wetter im Norden: Sturm an der Küste, im Harz droht Hochwasser Stand: 23.01.2024 11:42 Uhr In Niedersachsen und Hamburg soll es in den kommenden Tagen stürmisch bleiben. Für die Nordseeküste gilt bis zum Nachmittag eine Sturmflutwarnung. Im Harz wird vor Überschwemmungen und orkanartigen Böen gewarnt.

Ein Sturmtief sorgt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) an der Küste für Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Das Vormittags-Hochwasser und das Nachmittags-Hochwasser soll an der ostfriesischen Küste laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 1,0 bis 1,50 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. An der nordfriesischen Küste sowie im Weser- und Elbegebiet soll es 1,50 Meter höher auflaufen. In der Nacht zu Mittwoch seien dem DWD zufolge an der Nordsee schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu erwarten.

Ostfriesische Inseln: Viele Fähren fallen aus

Das stürmische Wetters schränkt den Fährverkehr an der Küste ein. Zwischen Neuharlingersiel und Spiekeroog fielen die Verbindungen wegen der aktuellen Sturmwarnung am Morgen aus. Auch zwischen Norddeich und Norderney sowie zwischen Juist und Norddeich fielen am Morgen mehrere Verbindungen aus. Am Mittwoch entfallen alle Abfahrten von und zur Insel Spiekeroog.

Tauwetter: Warnung vor Hochwasser im Harz

Der DWD warnt für den Harz vor Hochwasser an Bächen und Flüssen durch Tauwetter. Bei den jetzigen Temperaturen taue die Schneedecke rapide. Die Abflussmengen erreichen den Angaben zufolge zwischen 45 und 60 Liter pro Quadratmeter. Unter anderem könnten Straßen überflutet werden. Für den Harz, insbesondere um den Brocken, gibt es eine Unwetterwarnung, teilte ein Sprecher des DWD am Dienstagmorgen mit. Oberhalb von 1.000 Metern sei mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von 110 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Dem DWD zufolge könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Am Montag waren auf dem Brocken Windgeschwindigkeiten von bis zu 168 Kilometern pro Stunde gemessen worden. "Das ist schon sehr, sehr heftig", hatte ein Meteorologe des DWD gesagt.

Fischmarkt in Hamburg steht unter Wasser

Bereits in der vergangenen Nacht lief das Wasser an den Küsten und Flüssen höher auf. So stand in Hamburg der Fischmarkt teilweise unter Wasser. Am Pegel St. Pauli wurde gegen 2 Uhr ein Wasserstand von rund 1,30 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen. "Das ist in Hamburg ganz normal", sagte eine Polizeisprecherin. Die Lagezentren der Polizei und Feuerwehren in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein berichteten von einer vergleichsweise ruhigen Lage. Es habe keine vermehrten Einsätze aufgrund des Hochwasser gegeben, hieß es vonseiten der Polizei.

