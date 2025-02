Wetter im Norden: Glätte und Schnee sorgen für Unfälle Stand: 11.02.2025 12:59 Uhr In Niedersachsen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute gebietsweise vor glatten und verschneiten Straßen. Es gab bereits einige Unfälle. Ab morgen schneit es auch in anderen Teilen Norddeutschlands.

Besonders in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim sowie in Osnabrück hat sich die Glätte auf den Verkehr ausgewirkt. Autos landeten im Straßengraben, Lkw stellten sich quer oder kippten um, wie die Polizei mitteilte. Bis zum Mittag zählte sie in der Region 44 Unfälle mit 15 überwiegend leicht Verletzten. Eine 24-Jährige wurde in Hilter am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto gegen einen Baum prallte. Im Landkreis Göttingen kam ein Bus in einer Kurve von der Straße ab und rutschte auf einen Acker. Die neun Insassen wurden dabei höchstens leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Zudem kam auch in Westerstede (Landkreis Ammerland) ein Auto von der Fahrbahn ab. Dessen Anhänger schwenkte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lkw. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Tiefdruckgebiet sorgt für Wintereinbruch

In der Nacht zu Dienstag war ein Tiefdruckgebiet von Frankreich über die Benelux-Staaten nach Niedersachsen gezogen. Im Laufe des Tages weitet sich das Tiefdruckgebiet dann nach Angaben von DWD-Meteorologe Lutz Beckebanze nordöstlich aus, auch an der Grenze zu Niedersachsen kann es leichten Schnee geben. Im übrigen Norden soll es heute jedoch nicht schneien, aber glatt könne es stellenweise sein. Für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern erwartete der DWD einen sonnigen Tag.

Schneedecke wohl nicht von langer Dauer

Im östlichen Mecklenburg-Vorpommern wird es mit minus 6 bis minus 5 Grad heute am kältesten, in Bad Bentheim und Nordfriesland werden Temperaturen zwischen 0 und 1 Grad erwartet, wie der DWD-Meteorologe dem NDR Niedersachsen sagte. Im weiteren Tagesverlauf liegen die Temperaturen in Niedersachsen dann vielerorts im positiven Bereich, sodass der Schnee nicht mehr liegen bleibt. In Niedersachsen werden um die 1 Grad erwartet, in Mecklenburg-Vorpommern liegen die Temperaturen voraussichtlich zwischen 0 und 2 Grad. In Schleswig-Holstein rechnet der Meteorologe mit bis zu 3 Grad.

Weiterhin Schnee und Kälte im Norden

Auch in der zweiten Wochenhälfte soll es laut dem DWD im ganzen Norden winterlich bleiben. "Derzeit soll es ab Donnerstag deutlich mehr schneien - aber die Vorhersage schwankt noch sehr", sagte Beckebanze am Montag. Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns bleibt es demnach auch in der Nacht auf Mittwoch mit minus 6 bis minus 5 Grad am kältesten. Ab Mittwochnachmittag wird dann im Westen leichter Schnee bei 0 bis 2 Grad erwartet, auch am Donnerstag kann gebietsweise Schnee fallen. Regional könnte es laut DWD glatt werden. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist ab der Nacht zu Mittwoch leichter Frost und etwas Schnee möglich, die Temperaturen sinken auf bis zu minus 2 Grad. Auch in den Nächten zu Donnerstag und zu Freitag könnte etwas Schnee fallen, tagsüber sollen die Temperaturen auf bis zu 3 Grad steigen.

