Weiße Weihnachten im Norden: So groß ist die Wahrscheinlichkeit Stand: 15.12.2023 09:17 Uhr Den Wunsch nach weißen Weihnachten dürften viele Menschen teilen. Doch wie wahrscheinlich ist Schnee an den Feiertagen im Norden? Für eine Prognose nutzen Meteorologen mehrere Wettermodelle.

Eines davon, das amerikanische Wettermodell, prognostiziert an Weihnachten kältere Luft. Diese könne Schneefall begünstigen, so die Meteorologinnen und Meteorologen von WetterWelt. Deren Definition von weißen Weihnachten ist eine Schneedecke von mindestens einem Zentimeter an einem der drei Weihnachtstage. In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen liege die Wahrscheinlichkeit dafür derzeit bei 5 bis 10 Prozent. Für vier Regionen in Niedersachsen geben die Expertinnen und Experten folgende Prognose:

Nordseeküste: 10 Prozent

Grafschaft Bentheim/Emsland: 25 Prozent

Heide: 30 Prozent

Harz: 60 Prozent

Weiße Weihnachten zuletzt vor mehr als zehn Jahren

Grundsätzlich sei es schwierig zu bestimmen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist, heißt es. Derzeit gebe es viel Dynamik in der Atmosphäre. Zudem prognostiziert das europäische Wettermodell eher wärmere Luft an Weihnachten, die wiederum Regen begünstigen könnte. Es bleibt also abzuwarten, wie sich das Wetter entwickelt. Zuletzt hatte es den Angaben von WetterWelt zufolge im Jahr 2010 Weiße Weihnachten gegeben - an Heiligabend lagen damals in Wunstorf (Region Hannover) 12 Zentimeter Schnee, in Braunlage waren es 41 Zentimeter.