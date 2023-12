Weiße Weihnachten im Norden? Die Chancen sind gering Stand: 20.12.2023 11:03 Uhr Weihnachten rückt immer näher - und damit auch die Frage: Gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten in Niedersachsen? Nach derzeitigem Stand von Meteorologen der Wetterwelt schwinden die Chancen.

Rund um Heiligabend bringen mehrere Tiefs viel Regen und stürmisches Wetter in den Norden. Für den 24. Dezember prognostizieren die Meteorologen von WetterWelt milde Luft. Diese könnte auch in den höheren Lagen des Harzes möglicherweise gefallenen Schnee zum Tauen bringen.

Am zweiten Weihnachtstag wird es kälter

Zum zweiten Weihnachtstag rechnen die Meteorologen dann mit einem Vorstoß kälterer Luft. Eine geschlossene Schneedecke von mindestens einem Zentimeter sei nach jetzigem Stand zumindest im Flachland allerdings unwahrscheinlich. An der Küste und in der Region Grafschaft Bentheim/Emsland liegt die Wahrscheinlichkeit dafür laut WetterWelt bei null Prozent, in der Heide bei zehn Prozent. Im Harz ist die Chance auf Schnee etwas höher und liegt bei 40 Prozent.

Weiße Weihnachten zuletzt vor mehr als zehn Jahren

Zuletzt hatte es den Angaben von WetterWelt zufolge im Jahr 2010 weiße Weihnachten gegeben - an Heiligabend lagen damals in Wunstorf (Region Hannover) zwölf Zentimeter Schnee, in Braunlage waren es 41 Zentimeter.

