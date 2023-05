Warnstreiks an kommunalen Kliniken: Ärzte legen Arbeit nieder Stand: 09.05.2023 12:53 Uhr Heute streiken Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern in Niedersachsen: Einige Kliniken führen deshalb keine geplanten Behandlungen durch. Eine Notfallversorgung werde sichergestellt.

von Mandy Sarti

Viele Ärztinnen und Ärzte aus Niedersachsen haben sich am Dienstagmorgen auf den Weg nach Frankfurt gemacht. Dort findet am Mittag eine zentrale Kundgebung statt. In Niedersachsen gibt es Aktionen vor den kommunalen Kliniken - zum Beispiel in Lüneburg und Oldenburg. Streikende kommen dort zusammen, um für mehr Geld zu protestieren.

Marburger Bund fordert 2,5 Prozent mehr Lohn

Der Marburger Bund fordert mehr Geld für die Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern. Konkret geht es um 2,5 Prozent mehr Lohn und einen Ausgleich für die Preissteigerungen der vergangenen Monate. "Wir warten seit Monaten darauf, dass uns ein Angebot gemacht und uns der Inflationsausgleich gezahlt wird, der uns versprochen wurde", sagte Wolfgang Koß, leitender Oberarzt am Städtischen Klinikum Braunschweig dem NDR Niedersachsen. Die Tatsache, dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) bisher kein ausreichendes Angebot gemacht wurde, zeige, mit wie wenig Respekt man den Ärztinnen und Ärzten entgegenbringe.

Marburger Bund: "Keine andere Option als Streik"

"Die VKA zeigt nach wie vor keine ernst zu nehmende Bereitschaft, mit uns zu verhandeln, geschweige denn ein konstruktives Angebot vorzulegen. Wir sind nicht bereit, dieses respektlose Spiel in der nächsten Verhandlungsrunde am 22. Mai fortzusetzen", kritisierte Hans Martin Wollenberg, Vorsitzender des Marburger Bundes Niedersachsen. Es bleibe keine Option, außer die Arbeit niederzulegen.

VKA kritisiert Warnstreik

Die Verhandlungspartnerin, die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, sieht das anders. Verhandlungsführer Wolfgang Heyl ist überzeugt: "Wir haben in der Verhandlungsrunde vorletzte Woche mit dem Marburger Bund deutliche Fortschritte erzielen können. Daher ist es völlig grundlos, dass die Gewerkschaft nun erneut zum Arbeitskampf aufruft. Der jetzige Verhandlungsstand erfordert keinen Warnstreik, denn wir befinden uns auf der Zielgeraden." Die VKA habe ein Angebot unterbreitet: Die Ärztinnen und Ärzte sollen eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 Euro erhalten.

Welche Auswirkungen hat der Warnstreik?

Eine Notfallversorgung solle auf jeden Fall sichergestellt werden, heißt es. "Im Moment gehen wir davon aus, dass es bei planbaren und nicht dringlichen Untersuchungen und Eingriffen zu Verzögerungen oder Verschiebungen kommen kann. Die Erfahrungen der vorangegangenen Jahre haben gezeigt, dass die betroffenen Patientinnen und Patienten überwiegend mit großem Verständnis reagieren", sagte ein Sprecher des Klinikums Region Hannover dem NDR Niedersachsen. Der Ärztliche Direktor des Klinikums in Lüneburg, Torsten Kucharzik, merkt jedoch an: Insbesondere in der Notaufnahme müssten sich Patienten auf längere Wartezeiten einstellen.

In diesen Krankenhäusern in Niedersachsen wird gestreikt

Aller-Weser-Klinik, Krankenhäuser Achim und Verden

Allgemeines Krankenhaus Celle

Ammerland Klinik, Westerstede

AWO Psychiatriezentrum Königslutter

Elbe Kliniken, Krankenhäuser Buxtehude und Stade

Heidekreis-Klinikum, Krankenhäuser Soltau und Walsrode

Karl-Jasper-Klinik, Bad Zwischenahn

Klinikum Emden

Klinikum Leer

Klinikum Lüneburg

Klinikum Oldenburg

Klinikum Osnabrück

Klinikum Peine

Klinikum Wolfsburg

Klinikum Region Hannover: Geriatrie Langenhagen, Kliniken Agnes Karll Laatzen, Großburgwedel, Lehrte, Neustadt am Rübenberge, Nordstadt, Robert Koch Gehrden, Siloah, Psychiatrien Langenhagen und Wunstorf

Kreiskrankenhaus Wittmund

Psychiatrische Klinik Lüneburg

Städtisches Klinikum Braunschweig

Städtisches Klinikum Wolfenbüttel

Ubbo-Emmius-Kliniken Aurich und Norden

Der nächste Verhandlungstermin ist für den 22. Mai angesetzt. Verhandelt wird der Lohn von rund 60.000 Ärztinnen und Ärzten in ganz Deutschland.

