Wangerooge: Rückreise-Chaos nach Himmelfahrt befürchtet Stand: 16.05.2023 13:43 Uhr Hoteliers auf Wangerooge sind verärgert: Urlauber haben für das Himmelfahrts-Wochenende storniert, weil sie Probleme bei der Abreise befürchten. Gerade in der Inselbahn könnte es am Sonntag eng werden.

von Christina Gerlach

Das lange Himmelfahrtwochenende steht vor der Tür: die Gelegenheit für ein paar entspannte Tage auf einer Nordseeinsel. Auf Wangerooge gibt es allerdings ein Problem. Online sind kommenden Sonntag alle Fähren zurück aufs Festland ausgebucht. Dabei gibt es auf den Schiffen genug Platz, für bis zu 750 Passagiere je Tour. Aber die Inselbahn, die die Urlauber in den vier Kilometer entfernten Hafen bringt, kann nicht so viele Fahrgäste mitnehmen.

Dehoga-Chef ärgert sich über Bahn

Der Wangerooger Dehoga-Chef Damir Hanken klingt verzweifelt. "Die Fährlinie ist unsere Hauptschlagader", sagt er dem NDR Niedersachsen "und ausgerechnet jetzt, zum langen Himmelfahrtwochenende, beschert uns die Bahn diesen Engpass." Denn weil online kein Rückfahrticket mehr zu bekommen ist, von Wangerooge aufs Festland, weder mit Schiff noch per Flugzeug, haben Gäste im Hotel Atlantic ihr fest gebuchtes Zimmer storniert, sagt Hotelier Hajo Albrecht. Niemand fahre auf gut Glück von Nordrhein-Westfalen oder auch aus Niedersachsen nach Harlesiel, um dort am Schalter möglicherweise noch eine Rückfahrkarte für die Fähre am Sonntag zu ergattern. "Ich würde es jedenfalls nicht riskieren", sagt Albrecht. "Da fahren die Gäste lieber gleich woanders hin."

Bahn und Bürgermeister-Vertreterin raten zu anderem Rückreisetag

Den Ratschlag der Deutschen Bahn: "Die Vermieter sollten ihren Gästen bitte dringend die Empfehlung geben, einen weniger frequentierten Tag für die Abreise zu nutzen", möchte Hajo Albrecht lieber nicht kommentieren. Rieka Beween, allgemeine Stellvertreterin des Inselbürgermeisters, rät, einen anderen Rückreisetag zu nehmen, um sich selbst und die Bahn zu entlasten. Aber wer von der Insel runterwolle, käme auch runter.

Inselflieger sind ausgebucht

Darauf will sich Sabine Blumenstein aus Hamm nicht verlassen. Sie ist Stammgast auf Wangerooge und hätte ihren Aufenthalt gern verlängert. "Aber wegen des Rückreise-Chaos mit den Fähren war das nicht möglich." Auch die Inselflieger sind keine Alternative: Hier sind alle 150 Flüge ausgebucht.

In Züge passen weniger Passagiere als auf Fähre

Dabei ist gar nicht die Fährlinie das Problem - sondern die Inselbahn: Sie verbindet Dorf und Hafen, eine mehr als vier Kilometer lange Strecke. Die Bahn bringt die Fahrgäste pünktlich zu den Schiffen. Aber in die Züge passen weniger Passagiere als auf die Fähre. Die Deutsche Bahn, die Züge und Fährlinie betreibt, begründet das mit der Eingleisigkeit der Strecke. Das Problem: Bahnsteige wurden umgebaut und können noch nicht wieder alle genutzt werden. Und die neue Schnellfähre? Ist noch in der Testphase, schreibt die Bahn. Wangerooge-Urlauber sollten in jedem Fall viel Geduld mitbringen.

