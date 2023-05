Rückreisewelle: Sehr lange Staus auf A1 und A7 Stand: 21.05.2023 17:56 Uhr Zum Ende des langen Wochenendes gab es auf den Autobahnen im Norden viele Staus. Besonders viel Geduld brauchten Autofahrende am Sonntag auf der A1 und der A7.

Bereits die Tage zuvor hatte der ADAC für Sonntag vor erheblichen Verzögerungen gewarnt, da es für viele Urlauber nach dem langen Wochenende wieder zurück nach Hause ging. Besonders voll war es am Sonntag auf der A1. Zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und dem Maschener Kreuz gab es in Richtung Bremen zeitweise bis zu 15 Kilometer stockenden Verkehr, im weiteren Verlauf Richtung Osnabrück stockte es auf mehreren Kilometern Länge zwischen Vechta und Holdorf. In der Gegenrichtung zwischen Hittfeld und Harburg war ebenfalls viel los, dort staute es sich bis in den Abend auf 12 Kilometer.

Wartezeiten auf der A7 - auch wegen Kühen

Videos 1 Min Kühe auf der Rader Hochbrücke Weil sich Kühe einen Sonntagsausflug genehmigt haben, musste die A7 bei Rendsburg voll gesperrt werden. 1 Min

Auch auf der A7 kam es zu Behinderungen: In Richtung Hannover gab es zwischen dem Horster Dreieck und Garlstorf zeitweise 12 Kilometer stockenden Verkehr. Längere Wartezeiten gab es auch Richtung Norden zwischen Hamburg-Marmstorf und dem Elbtunnel. Mitunter waren nicht nur zu viele Autos ursächlich für Stillstand: Am Vormittag musste die Rader Hochbrücke auf der A7 bei bei Rendsburg (Schleswig-Holstein) zeitweise gesperrt werden. Grund: Neun ausgebüxte Rinder liefen über die Fahrbahn.

Bereits am Samstag lange Staus auf A1 und A7

Bereits Samstag gab es auf der A1 ein ähnliches Bild: Zwischen Dibbersen und Harburg staute sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von bis zu 14 Kilometern. Wegen Bauarbeiten ist hier nur eine Spur frei. Dazu kam noch eine mehrstündige Vollsperrung nach einem schweren Unfall bei Oyten (Landkreis Verden): Dort war ein Lkw nach einem Reifenplatzer auf ein Auto gekippt. Auch auf der A7 dauerte es deutlich länger: In Richtung Flensburg gab es zwischen Dreieck Hamburg-Südwest und dem Elbtunnel zeitweise 10 Kilometer stockenden Verkehr.

Baustelle sorgte auf A1 für Verzögerungen

Bereits am Mittwoch und Donnerstag war es auf den Autobahnen vor allem im Bereich von Baustellen zu längeren Wartezeiten gekommen - etwa auf der A1: In Fahrtrichtung Lübeck stockte der Verkehr zwischen Bargteheide und Reinfeld (Schleswig-Holstein). In dem Bereich wird eine Brücke erneuert, deswegen stehen dort weniger Fahrspuren zur Verfügung. Staus gab es zudem etwa auf der A1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen/Vörden, der A2 zwischen Bad Eilsen und Lauenau sowie der A7 zwischen dem Dreieck Walsrode und Dorfmark. Das hohe Verkehrsaufkommen rund um Himmelfahrt war angesichts von Ausflügen und Kurzurlauben erwartet worden: Unter anderem in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern war am Freitag schulfrei, in Hamburg gingen die einwöchigen Ferien zu Ende.

