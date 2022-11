Vollsperrungen auf der A7 und der A39 am Wochenende Stand: 18.11.2022 15:28 Uhr In und nördlich von Niedersachsen kommt es am Wochenende zu mehreren Autobahnsperrungen. Unter anderem wird die A39 im Bereich des Kreuzes Braunschweig-Süd in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Eine Behelfsbrücke an der B4 wird zurückgebaut, dafür kommen zwei Schwerlastkräne zum Einsatz. Die Sperrung beginnt heute Abend um 18 Uhr und wird voraussichtlich am Montagmorgen um 5 Uhr wieder aufgehoben. Der Fernverkehr auf der A39 mit dem Ziel Berlin/Wolfsburg wird ab dem Autobahndreieck Braunschweig-Südwest weiträumig über die A391 und die A2 umgeleitet.

Vollsperrung der A7 für 79 Stunden

Bereits seit Donnerstag ist die A7 nördlich des Elbtunnels voll gesperrt. Dort werden mehrere Brücken abgerissen. Die Sperrung begann um 22 Uhr und dauert 79 Stunden an. Teilweise werden provisorische Überwege gebaut. Am Montag um 5 Uhr soll die Stecke wieder frei sein.

Bahnstrecke Hude-Oldenburg ab heute Abend gesperrt

Zu einer weiteren Sperrung kommt es ab heute Abend auf der Bahnstrecke zwischen Hude und Oldenburg. Grund ist, dass der Bahnübergang in Wüsting erneuert wird. Die Deutsche Bahn richtet am Wochenende einen Schienenersatzverkehr ein. Betroffen sind die Züge RE1 und RS3 sowie alle IC zwischen Bremen und Bad Zwischenahn. Am Montag wird die Bahnstrecke wieder freigegeben.

