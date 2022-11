Verkehrsminister Lies will Masken im Nahverkehr beibehalten Stand: 29.11.2022 21:09 Uhr Auf ihrer Sondersitzung wollten die Verkehrsministerinnen und -minister von Bund und Ländern über die Maskenpflicht im Nahverkehr sprechen.

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hat sich gegen ein konkretes Datum ausgesprochen, ab dem die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) abgeschafft werden soll. Angesicht der kalten Jahreszeit sei es sinnlos darüber zu diskutieren, sagte Lies laut einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. "Gerade mit Blick auf die hohe Inzidenz in Niedersachsen sollten wir auf unsere Gesundheitsexperten hören und weiterhin dort vorsichtig sein, wo Menschen über einen längeren Zeitraum eng beieinander sind", so der Minister. Um besonders gefährdete Menschen weiter zu schützen, solle weiterhin der Gesundheitsaspekt im Vordergrund stehen.

Bremen stellt Antrag zur Abschaffung der Maskenpflicht

Das Vorsitzland der Verkehrsministerkonferenz Bremen hatte beantragt, die Maskenpflicht im ÖPNV abzuschaffen, wenn das 49-Euro-Ticket bundesweit an den Start geht - sofern es die Corona-Lage zulässt. In Niedersachsen müssen Fahrgäste eine OP-Maske in Bussen, Straßenbahnen und Nahverkehrszügen tragen. Im Fernverkehr ist aktuell eine FFP2-Maske vorgeschrieben. Die Einführung des 49-Euro-Tickets stand bei den Verkehrsministerinnen und -ministern auch auf der Tagesordnung. Geplant ist der Start zum 1. April.

