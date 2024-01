Unwetterwarnungen für den Norden: Orkanartige Böen erwartet Stand: 23.01.2024 16:59 Uhr In weiten Teilen Norddeutschlands gelten Warnungen vor schweren Sturmböen - im Harz wird vor extremen Orkanböen und Hochwasser gewarnt. An der Nordsee und an Flüssen ist mit erhöhten Wasserständen zu rechnen.

Über Norddeutschland ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mehrere Sturmtiefs hinweg. Vor allem an der Küste und in exponierten Lagen muss am Mittwoch demnach mit orkanartigen Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Eine Warnung vor schweren Sturmböen gilt für ganz Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein sowie für Teile der deutschen Ostseeküste. Im Brockenbereich gilt die höchste Warnstufe: Der DWD warnt vor extremen Orkanböen mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde. An der Nordseeküste ist wegen des Sturms noch bis Donnerstag mit erhöhten Wasserständen zu rechnen.

Viele Fähren fallen aus

Das stürmische Wetter schränkt den Fährverkehr an der Küste weiterhin ein: Am Mittwoch kommt es laut Deutscher Bahn zum Komplettausfall aller Abfahrten von und nach Wangerooge. Auch von und nach Spiekeroog fallen alle Fähren aus. Schon am Dienstagmorgen waren hier mehrere Verbindungen gestrichen worden. Bei den Fähren zwischen Norddeich und Norderney kann es laut der Reederei Norden-Frisia aufgrund der Windvorhersage am Mittwoch zu kurzfristigen Änderungen kommen. Der Inselexpress bietet bis einschließlich Mittwoch keine Fahrten von und nach Norderney an.

Tauwetter und Regen: Pegelstände an Flüssen sollen steigen

Die Pegelstände einiger Flüsse sollen laut Experten voraussichtlich wieder steigen. Der Grund: Neben Tauwetter werde Regen erwartet und die Böden seien noch immer so nass, dass sie kaum Wasser aufnehmen könnten, teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz mit. Bei den jetzigen Temperaturen taut die Schneedecke im Harz laut DWD rapide. Die Abflussmengen erreichen demnach zwischen 45 und 60 Liter pro Quadratmeter. Betroffen seien etwa die Flussgebiete von Aller, Leine und Oker. Das geht aus einem Lagebericht der Hochwasservorhersagezentrale hervor. Unter anderem könnten Straßen überflutet werden. Nach dem Hochwasser rund um den Jahreswechsel waren zuletzt viele Flusspegelstände so weit zurückgegangen, dass zuletzt keine Meldestufen mehr erreicht wurden.

Fischmarkt in Hamburg steht unter Wasser

Bereits in der Nacht zu Dienstag lief das Wasser an den Küsten und Flüssen höher auf. So stand in Hamburg der Fischmarkt teilweise unter Wasser. Am Pegel St. Pauli wurde gegen 2 Uhr ein Wasserstand von rund 1,30 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen. "Das ist in Hamburg ganz normal", sagte eine Polizeisprecherin. Die Lagezentren der Polizei und Feuerwehren in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein berichteten von einer vergleichsweise ruhigen Lage. Es habe keine vermehrten Einsätze aufgrund des Hochwasser gegeben, hieß es vonseiten der Polizei.

