Mögliche US-Zölle auf Stahl: Was sind die Auswirkungen für Niedersachsen? Stand: 11.03.2025 21:26 Uhr Es wird erwartet, dass US-Zölle auf Stahl und Aluminium am Mittwoch in Kraft treten. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW) geht von geringfügigen Auswirkungen aus. Und was sagen Niedersachsens Stahlhersteller?

Das IfW sieht durch die möglichen Zölle einen Rückgang des realen Bruttoinlandsproduktes der Europäischen Union bei 0,02 Prozent, wie das Institut am Dienstag mitteilte. "Ganz erheblich ist der wirtschaftliche Schaden, den die USA sich damit selbst zufügen dürften", so die Experten. Fünf Prozent der EU-Exporte werden nach Angaben des IfW durch Stahl und Aluminium abgedeckt. Davon findet demnach "nur ein kleiner Teil" seinen Weg in die USA.

Videos 1 Min Verunsicherung im Norden nach Ankündigung von US-Zöllen US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag Zölle von 25 Prozent für Stahl- und Aluminiumimporte in die USA angekündigt. (10.02.2025) 1 Min

Salzgitter AG: Importdruck wird erhöht

Das Stahlwerk in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück erwartet zwar Auswirkungen durch die möglichen Zölle, aber der wichtigste Absatzmarkt sei weiter die EU. Hier werden nach Angaben des Unternehmens am Dienstag mehr als 85 Prozent des Umsatzes gemacht. Auf die USA entfallen demnach 5 Prozent. Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender des Stahlkonzerns Salzgitter AG und Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, hatte im Februar besorgter auf die US-Zoll-Ankündigungen reagiert. "Die Zölle auf Stahl werden zu weiteren Mengenumleitungen nach Europa führen." Dadurch werde der ohnehin bestehende Importdruck durch Überkapazitäten aus China und vielen weiteren Ländern weiter verstärkt, so Groebler.

Zölle von 25 Prozent sollen ab Mittwoch in Kraft treten

Im Februar hatte US-Präsident Donald Trump Zölle auf Stahl und Aluminium aus den wichtigsten Zulieferländern schon einmal angekündigt. Nun sollen die Zölle von 25 Prozent ab Mittwoch in Kraft treten. Für das Nachbarland Kanada sollen die Zölle sogar bei 50 Prozent liegen.

