UN zeichnen Vogelschutz-Projekt aus Niedersachsen aus

Stand: 12.09.2023 20:38 Uhr

Die Vereinten Nationen haben ein niedersächsisches Vogelschutz-Projekt ausgezeichnet. Es stellt Feuchtwiesen wieder her - etwa am Dümmer, an der Unterelbe und den Hunteniederungen.