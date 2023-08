Stand: 22.08.2023 13:12 Uhr Naturschauspiel am Dümmer: Stare bilden riesige Schwärme

Am Dümmer im Landkreis Diepholz sammeln sich derzeit in der Abenddämmerung tausende von Staren zu großen Schwärmen, bevor sie in ihr Nachtlager einfallen. Das Naturschauspiel ist typisch für diese Jahreszeit. Die Singvögel zeigen ein beeindruckendes Schwarmverhalten mit blitzschnellen Richtungswechseln und dem Verschmelzen von Schwärmen zu großen Vogelwolken. Bis in den September und Oktober kann das Naturschauspiel beobachtet werden. Dann ziehen die Stare nach Süd- und Westeuropa in ihre Winterquartiere weiter.

