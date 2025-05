Stand: 19.05.2025 08:29 Uhr Osnabrück: Sechs mutmaßliche Automatensprenger vor Gericht

Am Landgericht Osnabrück beginnt am Montag ein Prozess gegen sechs mutmaßliche Geldautomatensprenger. Die Angeklagten sind zwischen 25 und 31 Jahre alt und stammen laut Gericht aus den Niederlanden. Ihnen wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr drei Automaten im Saarland gesprengt zu haben. Sie sollen über Frankreich nach Deutschland eingereist sein. Die Taten ereigneten sich den Angaben zufolge im Januar und im April 2024. Die Männer sollen dabei Bargeld in Höhe von rund 200.000 Euro erbeutet haben. Der Gesamtschaden belaufe sich auf mehr als 450.000 Euro, so das Gericht.

