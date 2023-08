Verlust von Moorflächen wohl stärker als erwartet Stand: 22.08.2023 08:49 Uhr Niedersachsen ist das Bundesland mit dem größten Mooranteil - doch in den vergangenen Jahren ist die Zahl entsprechender Flächen erheblich zurückgegangen. Grund: die Trockenheit.

Laut der "Potenzialstudie Moore in Niedersachsen", die Anfang nächsten Jahres erscheinen soll, ist der Verlust von Mooren und Torfkörpern stärker als gedacht. Nach Angaben von Niedersachsens Umweltministerium soll die Studie eine Grundlage schaffen, um künftig in Moorgebieten im Bundesland zielgerichtet und effektiv Maßnahmen zu verwirklichen.

BUND: Nur fünf Prozent der Moorflächen intakt

Der BUND Niedersachsen schätzt, dass hierzulande nur fünf Prozent der Moorflächen intakt sind. Die Umweltorganisation setzt sich für verbindliche Fristen, Gelder und mehr Personal für den Schutz der Moore ein. "Die Wiedervernässung von Mooren ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und muss gemeinsam mit der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft und der Bevölkerung vor Ort gelingen", teilte der BUND Niedersachsen mit.

"Hannoversche Moorgeest" setzt sich für Wiedervernässung ein

Das Land setzt schon seit vielen Jahren auf Moorschutzprogramme. So werden etwa im Rahmen des Projekts "Hannoversche Moorgeest" das Helstorfer, Bissendorfer, Otternhagener und Schwarze Moor wiedervernässt. Unter anderem bauen Arbeiter hier Entwässerungsgräben zurück. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) will sich am Mittag vor Ort ein Bild vom Projekt machen und sich über die Revitalisierung der Moore informieren.

Moore speichern große Mengen des Klimagases Kohlendioxid und haben deshalb eine wichtige Rolle beim Klimaschutz. Das Speichern gelingt aber nur, wenn die Moore nass sind - trockengelegt geben sie sehr viel schädliches Kohlendioxid an die Atmosphäre ab.

