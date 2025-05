Feierlicher Abschied für Ministerpräsident Weil in Hannover Stand: 19.05.2025 09:23 Uhr Heute Abend wird Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mit einer militärischen Zeremonie verabschiedet. Als Ehrengast zu der Serenade wird Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius erwartet.

Das Heeresmusikkorps der Bundeswehr spielt die Serenade zur Verabschiedung von Regierungschef Weil im Maschpark. Das teilte die Staatskanzlei mit. Bei der Serenade handelt es sich um eine Abfolge von drei Musikstücken, die sich Stephan Weil selbst ausgesucht hat. Zum Auftakt spielt das Orchester demnach das "Bürgerlied" aus der Zeit der Arbeiterbewegung. Danach folgt das Stück "Die Moorsoldaten", welches 1933 von Häftlingen des NS-Konzentrationslager Börgermoor (Landkreis Emsland) verfasst worden ist. Als drittes Lied wird "Won't Forget These Days" von Fury in the Slaughterhouse zu hören sein. Eine Serenade erhalten Ministerpräsidenten, sofern sie mindestens zwei Legislaturperioden im Amt waren. Umrahmt wird der Festakt am Abend von etwa 20 Fackelträgern.

Morgen offizieller Rücktritt im Landtag

Wei hatte seinen Rücktritt Anfang April bekannt gegeben, morgen wird dieser im Landtag offiziell vollzogen. Der SPD-Politiker macht nach dem Festakt heute Abend den Weg für seinen Nachfolger, Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD), frei. Lies soll morgen zum neuen Regierungschef Niedersachsens gewählt werden. Weil gewann drei Landtagswahlen und war mehr als zwölf Jahre im Amt. Seinen Rücktritt begründete er mit "persönlichen Motiven".

