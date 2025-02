U18-Wahl in Niedersachsen: Wie stimmen die Jugendlichen ab? Stand: 12.02.2025 12:07 Uhr Jugendliche dürfen bei der anstehenden Bundestagswahl noch nicht wählen. Für sie gibt es aber die U18-Wahl. In 117 Wahllokalen in Niedersachsen können Schülerinnen und Schüler bis Freitag ihre Stimme abgeben.

Ein Wahllokal befindet sich in der Osnabrücker Domschule. Jan Schlarmann ist als Betreuer der Arbeitsgruppe "Soziales Seminar" Organisator der U18-Wahl an der Schule. Er hat die Tische mit Sichtschutz und Wahlzetteln ausgestattet. Jeder Schüler hat genau eine Stimme, anders als bei der "richtigen" Wahl. "Die U18-Wahl hat politisch keinen Einfluss, sondern soll vielmehr junge Menschen dazu bewegen, Interesse an der Politik zu spüren", erklärt Schlarmann.

Wahlprogramme Teil des Politikunterrrichts

Im Unterricht haben sich die Jugendlichen die Wahlprogramme der Parteien angeschaut. Die Wahl war für die Schüler ein besonderer Moment und habe zu größerem Interesse am Politik-Unterricht geführt. "Ich fand es sehr interessant, das mal mitzuerleben, weil normalerweise sich nur die Erwachsenen damit beschäftigen. Aber ich interessiere mich mittlerweile auch dafür", so ein Schüler aus Osnabrück.

Interesse an U18-Wahl steigt

Das Projekt ist eine Initiative des Bundesjugendrings. In Niedersachsen ist das Interesse an dem Projekt laut Rebekka Reinhold vom Landesjugendring von Jahr zu Jahr gestiegen. Bei der Bundestagswahl 2021 habe es in Niedersachsen 91 Wahllokale gegeben, die mitgemacht haben. In diesem Jahr seien es 117. Wahllokale können zum Beispiel in Jugendtreffs oder Schulen eingerichtet werden. Alle Wahllokale sind auf einer Karte festgehalten. Wie viele junge Menschen bereits abgestimmt haben, sei noch nicht ersichtlich, so Reinhold. Bei der vergangenen Wahl seien es landesweit 5.408 U18-Wählerinnen und -Wähler gewesen.

Ergebnisse ab Montag öffentlich

In der Domschule in Osnabrück werden die Stimmen am Freitagabend ausgezählt. Bis dahin sind die meisten U18-Wahllokale landsweit noch geöffnet. Die bundesweiten Ergebnisse werden am Montag veröffentlicht. Sie sind nicht repäsentativ.

